- MotoGP 26 s'offre une nouvelle vidÃ©o

PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le plein de nouveautÃ©s

MotoGP 26 sortira le 29 avril prochain. Il sera proposé sur PC, PS5, Xbox Series, Nitnendo Switch et Nintendo Switch 2. Il est encore une fois développé et édité par Milestone, le studio italien spécialiste du genre.Une nouvelle vidéo a été publiée. Elle met l'accent sur la physique, qui a été revue et retravaillée, l'évaluation des pilotes et le mode carrière. En effet, les forces et les faiblesses de chaque pilote seront prises en compte, notamment grâce à une note globale calculée à partir de quatre critères : le contre-la-montre, le rythme de course, les duels et la régularité.Ensuite, la maniabilité a été repensée, et est axée sur le pilote, avec la gestion du corps du pilote et le transfert de poids.On vous rassure : si vous êtes novice, vous pourrez choisir non pas le mode pro, mais le mode arcade.Le jeu proposera la nouvelle saison MotoGP (mais pas seulement) avec quelques 38 équipes et plus de 70 pilotes.Autre bonne nouvelle : le Grand Prix du Brésil fera son retour :