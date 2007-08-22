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PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 10:45:00 par Walid Hamadi
and Roger arrive sur Switch 2 et Android
Prenez vos mÃ©docs
Près d’un an après sa parution sur PC et Switch, le jeu indé and Roger annonce sa sortie sur Switch 2 et Android. Ce joli jeu narratif développé par TearyHand Studio a été très bien reçu par le public et les critiques en 2025 et pour 4,99€, il vaut le détour.
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