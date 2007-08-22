- and Roger arrive sur Switch 2 et Android

PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 10:45:00 par Walid Hamadi

Prenez vos mÃ©docs

Imaginez vous réveiller chez vous, ado, descendre prendre votre petit déjeuner et trouver à la place de votre père, un parfait inconnu vous poussant à prendre un médicament. C’est ce qui arrive à l’héroïne de l’histoire que vous allez accompagner pendant un peu plus d’une heure.



Près d’un an après sa parution sur PC et Switch, le jeu indé and Roger annonce sa sortie sur Switch 2 et Android. Ce joli jeu narratif développé par TearyHand Studio a été très bien reçu par le public et les critiques en 2025 et pour 4,99€, il vaut le détour.