- The Pilgrim War : le nouveau DLC de Rising Lords est disponible

PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 11:00:00 par Walid Hamadi

Les manants repartent en guerre

Si vous pensez avoir fait le tour de Rising Lords, Deck13 et Argonwood vous retiennent par la manche avec un nouveau DLC. The Pilgrim War sort en ce moment sur Steam et GoG, plus tard dans l’année pour les Xbox et Switch.



The Pilgrim War enrichit l’univers de Rising Lords en ajoutant une toute nouvelle nation au jeu, ainsi qu’une nouvelle campagne pour les vétérans. De nouvelles maps et une option “Science” offrent une profondeur de gameplay sans précédent.



Cette nouvelle nation, c’est Atra. Un riche pays dont la région sud abrite des armées féroces et des connaissances avancées dans tous les domaines. Ces connaissances vous permettront à vous aussi de les défier grâce à la fameuse “Science”. Implémentez et débloquez de nouveaux avantages pour définir et redéfinir vos propres styles de jeu. Utilisez-les pour prendre l’avantage face à vos innombrables ennemis.



Ces ajouts sont bien sûr disponibles en mode multijoueur et le contenu peut être utilisé dans l’éditeur pour imaginer votre propre aventure.