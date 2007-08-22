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PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 11:00:00 par Walid Hamadi
The Pilgrim War : le nouveau DLC de Rising Lords est disponible
Les manants repartent en guerre
The Pilgrim War enrichit l’univers de Rising Lords en ajoutant une toute nouvelle nation au jeu, ainsi qu’une nouvelle campagne pour les vétérans. De nouvelles maps et une option “Science” offrent une profondeur de gameplay sans précédent.
Cette nouvelle nation, c’est Atra. Un riche pays dont la région sud abrite des armées féroces et des connaissances avancées dans tous les domaines. Ces connaissances vous permettront à vous aussi de les défier grâce à la fameuse “Science”. Implémentez et débloquez de nouveaux avantages pour définir et redéfinir vos propres styles de jeu. Utilisez-les pour prendre l’avantage face à vos innombrables ennemis.
Ces ajouts sont bien sûr disponibles en mode multijoueur et le contenu peut être utilisé dans l’éditeur pour imaginer votre propre aventure.
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