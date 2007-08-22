The Blood of Dawnwalker vous fixe rendez-vous

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Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 11:15:00 par Walid Hamadi

 

The Blood of Dawnwalker vous fixe rendez-vous

J-5

Rebel Wolves nous prépare à l’une des annonces les plus importantes de sa jeune histoire. Le nouveau studio fondé par Konrad Tomaszkiewicz, ancien de CD Projekt directeur sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, va dévoiler ce 28 avril la date de sortie de son premier jeu.

Le très attendu The Blood of Dawnwalker est toujours prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC, mais on ne saura précisément quand que mardi prochain lors d’un stream à 18h sur leurs chaînes Youtube et Twitch. Au programme, selon les propres mots du realisateur :
 
“Nous nous rapprochons de plus en plus de l’étape la plus importante de nos quatre années de développement : la sortie de The Blood of Dawnwalker, le premier chapitre de notre saga dark fantasy originale. Au nom de l’ensemble du studio Rebel Wolves, j’invite tous les joueurs à assister au prochain stream, au cours duquel vous découvrirez non seulement la date de début de votre aventure à Val Sangora, mais aussi les évolutions du gameplay que nous avons développées ces derniers mois, avec un accent particulier sur les activités liées au monde ouvert du jeu.”

Aura-t-on droit à 45 minutes de folie ou de soupe tiède ?

 

 
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