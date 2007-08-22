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Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 11:15:00 par Walid Hamadi
The Blood of Dawnwalker vous fixe rendez-vous
J-5
Le très attendu The Blood of Dawnwalker est toujours prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC, mais on ne saura précisément quand que mardi prochain lors d’un stream à 18h sur leurs chaînes Youtube et Twitch. Au programme, selon les propres mots du realisateur :
“Nous nous rapprochons de plus en plus de l’étape la plus importante de nos quatre années de développement : la sortie de The Blood of Dawnwalker, le premier chapitre de notre saga dark fantasy originale. Au nom de l’ensemble du studio Rebel Wolves, j’invite tous les joueurs à assister au prochain stream, au cours duquel vous découvrirez non seulement la date de début de votre aventure à Val Sangora, mais aussi les évolutions du gameplay que nous avons développées ces derniers mois, avec un accent particulier sur les activités liées au monde ouvert du jeu.”
Aura-t-on droit à 45 minutes de folie ou de soupe tiède ?
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