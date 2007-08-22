Tabassez des petites créatures mignonnes dans Fear Tall Grass

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Elles vont en chier

Si vous trouvez Pokémon trop enfantin, Fear Tall Grass pourrait vous plaire. Ce petit jeu indépendant vient d’être annoncé par Forgotten Bastions. Un roguelite auto-battler au tour par tour avec des petits monstres choupinous. Aux yeux rouges et canines longues.



Dans cet univers, des Vilekin peuplent les hautes herbes et tentent de détruire toute civilisation. Vous incarnez Gray, le dernier membre d’un ordre de gardiens chargé de protéger ce qu’il reste de l’humanité. Pour cela, il vous faudra dompter ces Vilekin et les faire combattre leurs semblables en les faisant évoluer. Les déplacements sont gérés par jet de dés, puis il faudra être stratégique pour éviter certains combats plutôt que d’autres.



Au lancement du jeu, à la fin de l’année 2026, les créatures seront au nombre de 90, réparties en 6 types élémentaires (Eau, Feu, Plante, Physique, Electricité, Roche). Un nombre de points de commandement limité vous sera alloué pour diriger votre équipe et vous serez incités à affronter les ennemis les plus puissants pour collectionner les effets bénéfiques permanents. Fear Tall Grass se veut difficile, chaque combat risque d’être votre dernier, nous prévient-on. Tenterez-vous l’aventure sur PC, XboxOne et Series, PS4 et 5 ou Switch ?



