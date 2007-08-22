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Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 11:00:00 par Walid Hamadi
Tabassez des petites créatures mignonnes dans Fear Tall Grass
Elles vont en chier
Dans cet univers, des Vilekin peuplent les hautes herbes et tentent de détruire toute civilisation. Vous incarnez Gray, le dernier membre d’un ordre de gardiens chargé de protéger ce qu’il reste de l’humanité. Pour cela, il vous faudra dompter ces Vilekin et les faire combattre leurs semblables en les faisant évoluer. Les déplacements sont gérés par jet de dés, puis il faudra être stratégique pour éviter certains combats plutôt que d’autres.
Au lancement du jeu, à la fin de l’année 2026, les créatures seront au nombre de 90, réparties en 6 types élémentaires (Eau, Feu, Plante, Physique, Electricité, Roche). Un nombre de points de commandement limité vous sera alloué pour diriger votre équipe et vous serez incités à affronter les ennemis les plus puissants pour collectionner les effets bénéfiques permanents. Fear Tall Grass se veut difficile, chaque combat risque d’être votre dernier, nous prévient-on. Tenterez-vous l’aventure sur PC, XboxOne et Series, PS4 et 5 ou Switch ?
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