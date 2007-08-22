Scary Movie martyrise Michael Jackson

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Hiiihiiiiiii

Le premier Scary Movie est une parodie des films d'horreur, Scream en tête, mais aussi Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13, Halloween, sorti en 2000.4 suites plus tard, la saga s'arrête en 2013. Jusqu'à l'annonce d'un nouvel opus, prévu pour cette année, le 3 juin pour être précis.Et on retrouve le casting d'origine. Ou presque.Marlon Wayans (« Shorty »), Shawn Wayans (« Ray »), Anna Faris (« Cindy ») et Regina Hall (« Brenda ») remettent le couvert.Le film est réalisé par Michael Tiddes.Une nouvelle vidéo a été diffusée.