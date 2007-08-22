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Publié le Mercredi 22 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Steelseries Aerox 3 Wireless Gen 2, une souris gaming sans fil poids plume
L'excellence légèreJ'en ai bouffé de la souris, durant toutes ces années de gamer sur PC. Et je peux vous dire que j'en ai eu, entre les mains, des bonnes, des moins bonnes, des très bonnes, des très mauvaises, des géniales, des complètment merdiques...
J'en ai cassé, aussi. Un bon paquet.
Et puis, je garde aussi en mémoire cette douce période où l'on devait régulièrement ouvrir la trappe sous la souris, sortir la boule de tracking et nettoyer la poussière qui s'y était accumulée.
Aujourd'hui, on teste une nouvelle souris. Et non des moindres.
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