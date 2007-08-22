Wall World Strategy apparaît en playtest

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 10:45:00 par Walid Hamadi

A la verticale

Le studio Alawar vous propose de construire et gérer vos colonies… sur un mur. Wall World Strategy est un spin off de l’univers Wall World qui mêle city building et tower defense. Sur un mur qui s’étend à l’infini, vous allez devoir gérer vos ressources pour développer des technologies défensives face aux Zyrex. Vous aurez à votre disposition des araignées robotiques à envoyer en expédition et vous devrez sans cesse faire attention à la chute de votre civilisation.



Si la sortie du jeu est prévue pour cet automne 2026, le titre est déjà accessible en playtest dès à présent sur Steam.