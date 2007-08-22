Directive 8020 : nouvelle bande-annonce avant la sortie

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Franchement, on a hâte

Directive 8020 sort le 12 mai prochain. Le jeu est développé par Supermassive Games, à qui l'on doit notamment Until Dawn ou The Quarry, et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est jouable en solo mais aussi en coop jusqu'à 5 joueurs en mode local. A tour de rôle, les joueurs incarnent un personnage et décident de qui doit vivre ou mourir.C'est à nouveau un jeu d'horreur. Il raconte l'histoire des astronautes du Cassiopée. Quand le vaisseau s'écrase sur la planète Tau Ceti f, les membres d'équipage se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls... la serre hydroponique est envahie par une substance allien et deux membres d'équipage se retrouvent face à leur double extraterrestre... mais en mode "chasseur".Le jeu intègre une mécanique de "Turning Points" qui permet de revenir à certains moments clefs de l'histoire et de changer votre décision.Le jeu est inclus dans la saga Dark Pictures, dont il reprend et améliore le système. Dans ce mix de narration et de survie, les joueurs doivent, avec le nouveau système de furtivité, éviter de se faire repérer par un ennemi qui peut se cacher sous les traits de n’importe qui.