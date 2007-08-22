Dernières actus
007 First Light s'offre une nouv...
WW1 Gallipoli dévoile sa date d...
Tides of Tomorrow sort aujourd'h...
(TEST) Steelseries Aerox 3 Wirel...
Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Directive 8020 : nouvelle bande-annonce avant la sortie
Franchement, on a hâteDirective 8020 sort le 12 mai prochain. Le jeu est développé par Supermassive Games, à qui l'on doit notamment Until Dawn ou The Quarry, et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est jouable en solo mais aussi en coop jusqu'à 5 joueurs en mode local. A tour de rôle, les joueurs incarnent un personnage et décident de qui doit vivre ou mourir.
C'est à nouveau un jeu d'horreur. Il raconte l'histoire des astronautes du Cassiopée. Quand le vaisseau s'écrase sur la planète Tau Ceti f, les membres d'équipage se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls... la serre hydroponique est envahie par une substance allien et deux membres d'équipage se retrouvent face à leur double extraterrestre... mais en mode "chasseur".
Le jeu intègre une mécanique de "Turning Points" qui permet de revenir à certains moments clefs de l'histoire et de changer votre décision.
Le jeu est inclus dans la saga Dark Pictures, dont il reprend et améliore le système. Dans ce mix de narration et de survie, les joueurs doivent, avec le nouveau système de furtivité, éviter de se faire repérer par un ennemi qui peut se cacher sous les traits de n’importe qui.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
- Village in the Shade sur PC et consoles dès cet automne
- Devil Jam sort aujourd'hui sur consoles
- 15 minutes de gameplay pour MotoGP 26
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain
Dernières Vidéos
- Ingrid intègre le roster de Street Fighter VI
- Découvrez Yoshi and the Mysterious Book en détails
- The 7th Guest Remake sortira juste avant l’été
- Invicible VS dévoile son mode histoire
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced sort le 9 juillet
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD