Dernières actus
Tides of Tomorrow sort aujourd'h...
(TEST) Steelseries Aerox 3 Wirel...
The Pilgrim War : le nouveau DLC...
and Roger arrive sur Switch 2 et...
Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
WW1 Gallipoli dévoile sa date de sortie
La belle boue de maiLe printemps, c'est chouette. La nature revit, les papillons papillonnent, les oiseaux oisellent, les lapins s'enculent... c'est beau, la vie.
Et parfois, ça sent la boue. Oui, parce que le 21 mai, ce sera la journée de la boue.
WW1 Gallipoli Ottoman Fronts sortira le 21 mai. Sur PC, PS5, Xbox Series.
On vous rappelle que le jeu se déroule durant la Première Guerre Mondiale, mais pas en France. WW1 Gallipoli Ottoman Fronts vous entraîne, comme son nom l'indique, sur le front ottoman. Au Myen-Orient. Un FPS qui va vous plonger en pleine zone urbaine, dans le désert, dans les dunes...
Développé par BlackMill Games, c'est la suite d'une longue liste de jeux basés sur ce conflit. Il y a eu Verdun, Tannenberg, Isonzo... et maintenant, Gallipoli.
Le jeu est un FPS. Il sera crossplay.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
- Village in the Shade sur PC et consoles dès cet automne
- Devil Jam sort aujourd'hui sur consoles
- 15 minutes de gameplay pour MotoGP 26
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain
Dernières Vidéos
- Ingrid intègre le roster de Street Fighter VI
- Découvrez Yoshi and the Mysterious Book en détails
- The 7th Guest Remake sortira juste avant l’été
- Invicible VS dévoile son mode histoire
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced sort le 9 juillet
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD