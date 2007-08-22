WW1 Gallipoli dévoile sa date de sortie

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La belle boue de mai

Le printemps, c'est chouette. La nature revit, les papillons papillonnent, les oiseaux oisellent, les lapins s'enculent... c'est beau, la vie.Et parfois, ça sent la boue. Oui, parce que le 21 mai, ce sera la journée de la boue.WW1 Gallipoli Ottoman Fronts sortira le 21 mai. Sur PC, PS5, Xbox Series.On vous rappelle que le jeu se déroule durant la Première Guerre Mondiale, mais pas en France. WW1 Gallipoli Ottoman Fronts vous entraîne, comme son nom l'indique, sur le front ottoman. Au Myen-Orient. Un FPS qui va vous plonger en pleine zone urbaine, dans le désert, dans les dunes...Développé par BlackMill Games, c'est la suite d'une longue liste de jeux basés sur ce conflit. Il y a eu Verdun, Tannenberg, Isonzo... et maintenant, Gallipoli.Le jeu est un FPS. Il sera crossplay.