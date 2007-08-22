Tides of Tomorrow sort aujourd'hui !

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 09:30:00 par Inès Pouille

Les Tides of Today du coup ?

DigixArt sort aujourd'hui sa toute nouvelle production très attendue : Tides of Tomorrow !Le petit studio Montpelliériain qui s'est fait connaître avec Road 96 et son prequel Road 96: Mile 0 nous propose de nouveau une expérience narrative soignée aux composantes d'action en vue à la première personne, dans un contexte apocalyptique et pourtant haut en couleurs, le tout édité par THQ Nordic.L'humanité ayant subit un événement dramatique connu sous le nom du Great Flood, les derniers rescapés vivent sur des bidonvilles flottants, en proie à la plastification qui menace d'annihiler toute forme de vie. L'ambition de ce titre réside dans un petit twist pas piqué des hannetons : au delà de vos propres choix qui influenceront votre parcours, ceux des autres joueurs du monde entier auront une incidence sur vous !Un choix machiavélique qui a le mérite d'aborder le thème de la cohabitation avec ces derniers représentants de l'humanité et leurs factions aux enjeux radicalement différents, et poser ainsi une question lourde de sens aux joueur(s) : voulez-vous collaborer avec ce qu'il reste de l'humanité ? Avez-vous encore foi en l'Humanité elle-même ? Quel monde laisserez-vous ?Pour plus d'informations, nous vous invitons à éplucher le site internet dédié :