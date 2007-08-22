007 First Light s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

New Bond age

IO Interactive sort 007 First Light le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Les développeurs de la saga Hitman se lancent dans un jeu de grande ampleur, qui fait déjà largement parler de lui.Cet opus, histoire exclusive au jeu, est basé sur les débuts de James Bond. Tout juste embauché par le MI6, il faire ses preuves. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.Niveau voix en v.o., on retrouvera Patrick Gibson (dans le rôle de James Bond), Noemie Nakai (dans le rôle de l’agent Roth), Kiera Lester (dans le rôle de Moneypenny) et Alastair McKenzie (dans le rôle de Q).Une nouvelle bande-annonce dévoile les combats, les gadgets et les différentes manières d'aborder une mission.