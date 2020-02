Publié le Samedi 1 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Seul ou à plusieurs, comme le sexe

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Week-end pluvieux, week-end heureux. C'est comme les mariages. Comme ça, au lieu de sortir, on reste bien sagement sur le canapé, avec un petit plaid sur les jambes, et on se fait une petite session de jeux vidéo.Seul ou à plusieurs, comme le sexe, profitez de l'instant.Mais sinon ?Allez, on répond dans les commentaires