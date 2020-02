Temtem : des centaines de joueurs bannis

Publié le Mardi 4 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Aucun recours possible

Temtem est un jeu façon Pokémon en multijoueur, dans lequel vous devez capturer des créatures sauvages, les collectionner et les utiliser dans des combats contre, notamment, d'autres joueurs. Vous pouvez aussi gérer votre maison, sa décoration...Lancé il y a peu, le jeu connait quelques bugs mineurs, voire quelques failles, des "exploits" en anglais, qui permettent de capitaliser sur les bugs en récupérant plus de ressources, par exemple.Le studio de développement a assuré que personne, s'il a découvert une de ces failles, ne serait banni. Mais qu'en cas d'exploitation frauduleuse d'un bug (comprenez par-là une utilisation répétée), le joueur serait exclu. Tout comme celui qui utilise des programmes de triche.Résultat, ce sont quelques 900 joueurs qui ont été bannis du jeu ces derniers jours. Sans aucune possibilité de faire appel. Des exclusions sèches et définitives, rappelant que le monde de Temtem n'est pas une démocratie, mais un régime totalitaire. Comme chez nous, d'ailleurs. Parfaitement. Ultima ratio regum.