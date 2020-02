Pathfinder: Wrath of the Righteous s'offre un Kickstarter

Publié le Mercredi 5 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Une bien belle suite...

Pathfinder: Wrath of the Righteous est un jeu signé du studio Owlcat Games, déjà à l'origine de Pathfinder: Kingmaker. Le développement est en cours et le studio a décidé de s'offrir un petit Kickstarter pour avoir quelques piécettes supplémentaires, dans le but de financer des ajouts importants à leur jeu.Dans le jeu, vous incarnez l'un des six personnages mythiques que sont l'Ange bienveillant, le Démon ravageur, la puissante Liche, l’astucieux Filou, le loyal Aeon et le rebelle Azata. A vous de choisir la voie de celui qui vous inspire le plus, selon vos choix et vos actes.Ce RPG old-school devrait être aussi passionnant que le dernier opus. Cinq nouvelles classes sont introduites dans cette suite : l'Arcaniste, le Sanguin, le Chaman, l'Oracle et la Sorcière. Les joueurs pourront également jouer la nouvelle race de personnages à moitié morts-vivants, les Dhampirs.Le Kickstarter, c'est par-là . La vidéo c'est par-ici :