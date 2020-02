Fallout 76 annonce une nouvelle mise à jour

Publié le Mercredi 5 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Enfin des humains !

Une nouvelle quête principale et une refonte de la quête principale d’origine : Les joueurs pourront découvrir les secrets de la Virginie-Occidentale en prenant part, dès leur sortie de l’abri 76, à une toute nouvelle quête principale ainsi qu’à la quête principale d’origine, retravaillée pour l’occasion. Nouveaux joueurs comme vétérans pourront ainsi participer à des missions, explorer de nouveaux lieux et se battre avec (ou contre) les nouveaux visages de retour en Virginie-Occidentale.

Des PNJ humains entièrement doublés : Qu’ils choisissent de se faire des amis ou de trahir leurs nouveaux voisins, les joueurs pourront découvrir les Appalaches du point de vue de ses résidents.

De nouvelles créatures et de nouveaux équipements : En affrontant des créatures ayant récemment muté et tout juste arrivées dans la région, les joueurs remporteront des armes et armures du plus haut niveau.

Un système de réputation et de choix : Enfin, les joueurs pourront altérer le destin de ceux qu’ils rencontreront grâce aux arbres de dialogue. Les relations qu’ils entretiennent avec chaque faction seront affectées par leurs décisions via un tout nouveau système de réputation.

Fallout 76 propose une nouvelle mise à jour dès le 7 avril. Au menu, l’arrivée de PNJ humains, l’intégration d’une nouvelle quête principale et aussi d’un système de réputation...Elle sera disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.Voici les principaux ajouts de cette mise à jour :