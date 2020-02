Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 4 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Brebiou

Luigi's Mansion L'Aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires Captain Toad Treasure Tracker

Et voici un nouveau classement dans lequel le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 4ème semaine de l'année 2020.Dragon Ball Z Kakarot résiste bien aux ventes de la Nintendo Switch qui composent le reste du classement, parce que c'est comme ça et puis c'est tout, la Nintendo Switch, elle balaye tout sur son passage.En attendant, voici le top des ventes en France pour la semaine du 20 au 26 janvier :