- Armed and Gelatinous, un shooter multijoueur old-school

Publié le Mardi 4 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Blob

Armed and Gelatinous est un shoot spatial multijoueur en coop, développé par le studio Three Flip Studios et qui sortira cet été sur PC, PS4 et Xbox One.Vous incarnez un blob et avec un arsenal de 12 armes, dont des mitrailleuses, des lance-roquettes, des fusils lasers et je ne sais quoi encore, devrez défoncer tout un tas d'ennemis.Une vidéo a été dévoilée.