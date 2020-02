Hacker de Nintendo Switch et pédophile

Publié le Mardi 4 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Combo gagnant

Allez, comme il n'y a pas pléthore de news aujourd'hui à se mettre sous la dent, je me suis dit qu'une petite info bien putassière, ça vous plairait. Ne faites pas les offusqués, je sais que vous aimez ça.Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Ryan Hernandez, un américain de 21 ans, qui vit en Californie. En 2016, il pirate les serveurs de Nintendo et vole des documents en rappport avec les consoles et les jeux de la firme japonaise, dévoilant la Nintendo Switch avant l'heure. En 2017, il voit le FBI débarquer chez lui et, finalement, reçoit juste une tapette sur les doigts parce qu'il fait la promesse de ne plus jamais jamais jamais mais alors là jamais faire ça. En plus, à l'époque, il est encore mineur donc bon, on met ça sur une erreur de jeunesse et on passe l'éponge...Sauf que Ryan, con comme il est, remet le couvert et pirate à nouveau les serveurs Nintendo, chourrant encore des documents secrets... qu'il partage sur le net, à savoir Twitter et un Discord qu'il intitule "Ryan’s Underground Hangout" pour être bien sûr qu'on puisse l'identifier. Au passage, il aurait aussi chopé des versions de jeux pour la console.Rebelotte. Le FBI débarque à nouveau. Sauf qu'ils trouvent aussi, sur son disque dur, des vidéos et images pédopornograpiques. A son procès, il plaidera coupable, ce qui, aux USA, allège la sentence. Le procureur a réclamé 3 ans de prison. Si le juge est joueur, il peut lui en donner jusqu'à 25 (5 pour le piratage, 20 pour la pédopornographie)... Ryan a également accepté de payer 259 323 dollars à Nintendo et sera inscrit au registre des délinquants sexuels.L'histoire ne dit pas s'il va vendre une couille ou deux pour payer la somme à Nintendo.