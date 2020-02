Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 est disponible

Publié le Mercredi 5 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Roule, ma poule

Sponsorisé par une boisson énergétique de merde, comme d'ailleurs toutes les boissons énergétiques Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ah. Et sur Google Stadia aussi.Vous pourrez retrouver la saison 2019 du Supercross Monster Energy, les équipes officielles, leurs sponsors, et plus de 100 pilotes 450SX et 250SX, le tout dans 15 stades officiels et différentes pistes.Et bien entendu, il fallait au moins une vidéo de lancement pour promouvoir ça.