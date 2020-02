- Hellpoint, un RPG façon Dark Souls

Publié le Mercredi 5 février 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Crève et réessaye

Hellpoint est présenté comme un RPG façon Dark Souls dans un univers de science-fiction. Il est annoncé sur PC, Xbox One, PS4 et Switch le 16 avril prochain.Développé par le studio Cradle Games et l’édité par tinyBuild, Hellpoint prend place dans une station spatiale abandonnée, en orbite autour d’un trou noir supermassif. Le jeu cite, outre Dark Souls, Dead Space comme source d'inspiration. Vous allez devoir explorer la station et affronter des ennemis impitoyables et puissants.Ce "Die & Retry" proposera égaleme modes coopératifs et JcJ en multijoueurs.