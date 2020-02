- Saints Row: IV - Re-Elected annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 5 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Manquait plus que ça...

Sorti en août 2013 sur PC, PS3 et Xbox 360, puis en 2015 sur la PS4 et la Xbox One, Saints Row IV débarque prochainement sur Nintendo Switch.Vous êtes Johnny Gat, le chef du gang des Saints, devenu tout simplement Président des Etats-Unis. Entre deux parties de jambes en l’air avec des secrétaires toutes plus charmantes les unes que les autres et avides de découvrir le bureau ovale, les aliens débarquent sur Terre et décident, outre de flinguer tout le monde, de kidnapper toutes les femmes. Surtout les plus belles.Forcément, vous n’allez pas tolérer ça. Forcément, vous allez prendre les armes. Forcément, vu qu’ils viennent de l’espace, ils sont technologiquement supérieurs. Forcément, vous prenez une grosse dérouillée.Lorsque vous refaites surface, vous vous réveillez dans un monde étrange. Rapidement, vous comprenez que les aliens vous ont plongé dans une réalité virtuelle où ils vont s’amuser à vous torturer en vous envoyant des monstres et autres situations embarrassantes, juste pour vous faire souffrir. Seulement dans ce monde à la Matrix, un hacker a réussi à pénétrer les défenses aliens et à vous porter secours. Il pirate le système et vous octroie non seulement des pouvoirs de super-héros, mais également la possibilité de les améliorer, les développer, voire d’en découvrir d’autres.Sortie prévue sur Nintendo Switch le 27 mars prochain, dans une version avec un total de pas moins de 25 DLC.