Tom Clancy’s The Division 2 : un court métrage pour la sortie de Warlords

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et le jeu gratuit ce week-end

Pour fêter la sortie de la prochaine extension de Tom Clancy’s The Division 2, Ubisoft a décidé de vous offrir plusieurs cadeaux. Le premier, c'est la possibilité de jouer à son jeu gratuitement du 27 février (demain, donc) jusqu'au 2 mars. Cette offre n'est que limitée dans le temps. Il n'y a aucune restriction de progression et de contenu. Si vous décidez d'acheter le jeu après cet essai, vous pourrez garder votre progression.Le deuxième cadeau, c'est un court-métrage d'animation qui introduit les évènements de Warlords, cette fameuse prochaine extension.Il montre comment Aaron Keener, ancien agent de la Division et l'antagoniste principal, manipule ses lieutnants pour s'emparer du territoire du Sud de Manhattan. Ce sera aussi l'occasion de découvrir d'autres ennemis puissants qu'il faudra combattre : la chimiste Vivian Conley, le hacker Theo Parnell, l’ancien Black-Ops Javier Kajika ou encore James Dragov, expert des armes lourdes à la tête de la faction des Rikers.