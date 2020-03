- Paper Beast, le nouveau jeu signé Eric Chahi, sort le 24 mars

Publié le Mardi 10 mars 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Dieu, c'est moi

Pixel Reef, le studio d'Eric Chahi, sortira son nouveau jeu, Paper Beast, le 24 mars prochain. Il s'agit d'un jeu destiné au PlayStation VR exclusivement.Le créateur des jeux cultes Another World et Heart of Darkness and From Dust s'offre une plongée dans un monde poétique, que vous allez explorer. Chacun de vos actes aura une influence sur votre environnement, sur la faune et la flore.Dans ce "god-game", vous jouerez avec le terrain, l'eau, les créatures, les plantes, et suivrez l'évolution de chaque espèce...On a hâte.