Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 10 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Tiobiloute

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Super Mario 3D Land - Selects Luigi's Mansion 2 - Selects

Cette semaine, comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 9ème semaine de l'année 2020.La Nintendo Switch truste toujours la majorité des places, et toujours avec de vieux jeux. FIFA 20 arrive à se refaire une petite place dans le top 5, cela dit...Le pire, finalement, c'est peut-être la réapparition de GTA V, un jeu sorti en... 2014.Comme quoi, question nouveautés, on a de quoi pleurer...En attendant, voici le top des ventes en France pour la semaine du 24 février au 1er mars :