- Disaster Report 4: Summer Memories, catastrophe au Japon

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va secouer...

Signé NIS America, Disaster Report 4: Summer Memories est toujours prévu pour le 7 avril sur PS4, PC et Nintendo Switch.Le jeu raconte l'histoire d'un personnage, homme ou femme, à Tokyo. Alors qu'ill se dirige en bus vers le centre-ville, le pays est frappé par un terrible séisme. Vous allez parcourir les ruines et croiser de nouveaux compagnons. Et chaque décision aura une influence. Aiderez-vous les gens ? Aiderez-vous vous-même ? Vous pourrez tout à fait vous la jouer solo et ne pas vous soucier des autres. Tant pis pour votre réputation.Le jeu a été imaginé avec le concours des sapeurs-pompiers de la ville de Kobe. Allez, hop, nouvelle bande-annonce.