- DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition annoncé pour le 27 mars

Publié le Jeudi 12 mars 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Colin, Daniel et Kobe sont dans un hélico...

DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition est annoncé pour le 27 mars sur PC, Xbox One et PS4. Cette édtion comprendra le jeu de base mais aussi les saisons 1 à 4, qui incluent 24 nouvelles voitures et 12 pistes additionnelles, ainsi que du nouveau contenu pour honorer la carrière de Colin McRae qui était un mec vachement doué aux commandes d'une voiture, moins d'un hélico.Au total, cette édition comprendra donc de 81 voitures et 26 pistes.Une bande-annonce a été publiée pour présenter ça.