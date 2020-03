- The Iron Mask : Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger flinguent Dumas

Publié le Jeudi 12 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Quelle horreur !

Prévue pour une sortie en salles en Angleterre le 10 avril prochain, et on espère jamais ô grand jamais chez nous, The Iron Mask est un film Signature Entertainement réalisé par Oleg Stepchenko à qui l'on doit plein de merdes telles que Viy, The Challenge ou Velvet Revolution.A l'écran, on retrouve Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger dont on se demande bien ce qu'ils viennent foutre ici. Viol manifeste d'Alexandre Dumas, avec des légendes russes et chinoises au milieu, le film suit l'histoire de l'explorateur Jonathan Green (Jason Flemyng), à qui Pierre Ier Le Grand demande de cartographier l'est de la Russie. ISon voyage va l'emmener jusqu'en Chine...La bande-annonce laisse présager du pire.