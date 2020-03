- Comanche : un jeu d'hélico en accès anticipé

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Comanche de joystick ?

Commanche est un jeu signé Nukklear et édité par THQ NOrdic. Il vous place dans la peau d'un pilote d'hélicoptère, situé dans un futur proche. Il vous propose une campagne solo ou dans des affrontements multijoueur par équipes. Vous pourrez aussi piloter des drones de combat, dans le jeu.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam , pour 19,99 €.Vous aurez droit, dans un premier temps, à une première mission solo et de combat en 4 contre 4. Deux modes multi seront proposés. Le premier, Black Box, vous devrez récupérer plus de boîtes noires que vos adversaires. Le second vous demande d'infiltrer une base tout en protégeant la vôtre.Des mises à jour très régulières viendront enrichir le contenu.