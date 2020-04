- Neon Abyss annoncé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un Rogue-like coloré

Roguelike signé Team17 et Veewo Games, Neon Abyss propose des niveaux aléatoires, plus de 400 objets à collecter, mais aussi des mini-jeux et des "pets", des petits animaux de compagnie, qui l'accompagnent...Alors qu'une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam, le jeu est annoncé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans le courant de l'année.Pour fêter cette annonce, une nouvelle vidéo a été publiée de ce petit jeu en Pixel Art qui pourrait bien être une bonne surprise.