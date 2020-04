- Kaze and the Wild Masks, un jeu de plateformes en bêta fermée

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Réclamez vite votre clef

Inspiré des jeux de plateformes des années 90, Kaze and the Wild Masks vous propose d'incarner Kaze, ne sorte de super lapine, qui doit traverser les îles de cristal pour aller sauver son ami Hogo, alors qu'une malédiction frappe les lieux. Vous allez devoir affronter des légumes enragés et invoquer la puissance des masques sauvages qui vous permettront d'avoir les pouvoirs du tigre, de l'aigle, du lézard et du requin.Le jeu est développé par Vox Game Studio et est actuellement en bêta privée sur PC jusqu'au 6 avril. Pour avoir une clef et pouvoir tester gratuitement le jeu, rendez-vous sur la page officielle . Il y a de grandes chances que chaque demande soit honorée.