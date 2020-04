- Intellivision Amico : précommande dès ce soir

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Mbof ?

L'Intellivision en sortie en 1979 et reste, malgré ses énormes limitations techniques, une console culte. Plus de 40 ans après, l'Intellivision Amico va faire son apparition.Il s'agit d'une console inspirée par l'Intellivision première du nom, avec des jeux inspirés de ses grands succès, mais remis au goût du jour. Résolument orientée casual gaming, elle proposera 6 jeux pré-installés et proposera ensuite d'acheter de nouveaux titres pour des prix allant de 7,99 $ maximum et 2,99 $ au minimum, sans DLC ni autre système de micro-paiement.Les précommandes débutent aujourd'hui, vers 19h. Le prix de la console est de $249 pour la version noire et $279 pour la version collector blanche. Une carte cadeau de $25 est incluse et une carte 25% de réduction sur l'achat de jeu également, dans cette précommande.Les prix donnés sont en dollars US mais elle sera bel et bien disponible en Europe. A découvrir sur le site officiel