- The Elder Scrolls Online gratuit jusqu'au 13 avril

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

L'occasion d'essayer ?

Bethesda veut aussi sa part de gâteau confiné qui fait exploser les ventes de jeux vidéo. Ainsi, sachez que le MMO The Elder Scrolls Online vous propose tout un tas de petits cadeaux.Le premier, c'est que le jeu est jouable gratuitement jusqu'au 13 avril sur PC, PS4 et Xbox One. Cette gratuité débute dès demain 16h. Seul le jeu de base sera proposé. Sur Xbox One, un abonnement Xbox Live Gold est néanmoins nécessaire pour en profiter.Si d'aventure vous désirez continuer de jouer après cette période, sachez que le jeu sera proposé à 60% de réduction. Des soldes sur le DLC Elsweyr (70%) et sur le pognon en jeu (40%) seront aussi proposées.Enfin, sachez que la nouvelle extension, Greymoor, qui sortira en mai sur PC et en juin sur consoles, propose de jouer à son prologue gratuitement.