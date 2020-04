Valorant en bêta fermée dès le 7 avril

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Obligé de se taper des vidéos Twitch pour y participer...

Pour pouvoir participer à la bêta fermée, il faut :

1. Disposer d'un compte Riot

2. Associer son compte Riot à un compte Twitch

3. Quand la bêta fermée sera lancée dans sa région (Europe et Amérique du Nord pour le moment), regarder les streams de VALORANT spécifiquement mis en avant sur Twitch pour avoir une chance d'obtenir un accès à la bêta fermée.

Valorant, le nouveau FPS multijoueur en ligne, signé Riot Games, connu pour l'énorme succès de son MOBA League of Legends, s'offre une bêta dès le 7 avril prochain.Cette bêta est réservée aux joueurs d'Europe, du Canada, de Russie, de Turquie et des États-Unis. J'avoue que le coup de la Turquie dans le lot, c'est étonnant, mais bon.Mbof.Notez que Valorant est présenté comme un jeu de tir tactique, il sera gratuit et opposera deux équipes de cinq joueurs, lors de parties en 13 manches gagnantes.Sortie sur PC uniquement, pour le moment.