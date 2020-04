- NieR Replicant en remake sur PS4, Xbox One et PC

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le genre d'info qui m'en remue une sans bouger l'autre...

Toujours dans cette optique d'exciter les fanboys en leur resservant encore et encore les mêmes jeux, mais remis au goût du jour parce que forcément, de nouveaux graphismes, ça change tout, un autre "vieux" jeu a été annoncé en version remastered...Et il s'agit de NieR Replicant. Sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3, le jeu est désormais annoncé sur PS4, Xbox One et PC, en attendant la version PS5 et Xbox Series X un de ces jours, parce qu'il n'y a pas de raison.Cet action-RPG raconte l'histoire d'un type bien décidé à sauver sa soeur d'une maladie mortelle, le tout dans un monde post-apocalyptique pire qu'un confinement Coronavirus.Pas de date de sortie, juste l'annonce de son développement. Et une bande-annonce quand même.