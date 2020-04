Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 31 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Cette semaine encore, comme chaque semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 12ème semaine de l'année 2020.Doom Eternal, comme prévu, vient s'infiltrer un peu partout. Mais il n'arrive tout de même pas à battre la grosse sortie de cette semaine : Animal Crossing New Horizons. Pire : Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 20 et Call of Duty Modern Warfare font mieux que lui...Oui, je sais, on est mal barré.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 16 au 22 mars :