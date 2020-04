Airhead : un jeu de plateformes à en perdre la tête

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Au sens propre

Présenté comme un Metroidvania, mais à première vue, plus proche d'un jeu de plateformes cinématique (ou jeu de plateformes à ambiance si vous préférez), Airhead est un jeu développé par le studio Octato et édité par Handy Games.Vous y incarnez un corps... qui a perdu sa tête et son coeur. Il va donc falloir tenter de récupérer les deux.Le jeu est attendu pour 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Une bande-annonce, assez alléchante, a été dévoilée.