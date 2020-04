West of Dead en bêta ouverte sur Xbox One et PC

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Western mortel

West if Dead est une sorte de Roguelike western, dans lequel vous allez évoluer dans le purgatoire... Chaque niveau est généré aléatoirement et vous allez devoir flinguer tout ce qui bouge.Via un mode de contrôle de type Twin-shooter, le jeu se veut rythmé, rapide et... violent.La meilleure nouvelle, cela dit, c'est que la voix est faite par Monsieur (avec un M majuscule) Ron Perlman.Le jeu est actuellement en bêta ouverte (et donc gratuite) sur PC, via Steam , et Xbox One . Le jeu, quant à lui, sortira également sur PS4 et Nintendo Switch dans le courant de l'année.