void tRrLM(); //Void Terrarium pour juillet

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Vivement les vacances, bordel !

Void tRrLM(); //Void Terrarium est un jeu d'aventure post-apocalyptique. Le monde a été contaminé par des champignons toxiques et un robot de maintenance, errant, tombe sur Toriko, une jeune fille mourante. Elle est peut-être le dernier être humain sur Terre. Le robot va la soigner et en prendre soin, parcourant le monde et bravant ses dangers pour rapporter à Toriko de quoi survivre. Parce que oui, les robots peuvent avoir des petits coeurs qui battent.Une date de sortie a été annoncée pour le jeu, qui est prévu sur PS4 et Nintendo Switch uniquement. Et ce sera pour le 10 juillet prochain.Une édition spéciale sera disponible avec une boîte collector, la bande-son sur CD, un poster, un porte-clef, des pin's...