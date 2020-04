- Torchlight III dévoile son système de Forts

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Forts de café

En développement chez Echtra Games et non plus Runic Games, pour une sortie cette année, Torchlight III continuera sur la lancée des précédents opus en proposant un jeu qui est un mélange d'action-RPG et de hack'n slash.Des donjons à découvrir, des hordes de zombies et de gobelins à défoncer, et un jeu jouable seul ou entre amis... 4 héros seront proposés : le mage du crépuscule, le forgé, le ferrailleur et le tireur, accompagnés de familiers de combat...Le jeu présente une nouvelle fonctionnalité : les forts. Ces forts pourront être personnalisés par les joueurs. Une vidéo explicative quant au fonctionnement de ces forts a été dévoilée.