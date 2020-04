- Shadow Arena en accès anticipé dès le 21 mai

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De la bataille, mais royale

Se déroulant dans le même monde que son MMORPG Black Desert, Shadow Arena est un mélange de MOBA et de Battle Royale développé par Pearl Abyss.Jusqu'à 40 joueurs vont s'affronter dans des arènes dans le but d'être le dernier debout et collecter toutes les récompenses les plus prestigieuses. Il y aura aussi des monstres à chasser et du butin à récupérer lors des manches pour améliorer son personnage en pleine partie.Trois modes de jeux seront proposés : solo, duo et IA.Plusieurs personnages jouables proposeront chacun leur propre style de combat.Après plusieurs phases de bêta, l'accès anticipé au jeu vient d'être annoncé pour le 21 mai. Sur Steam