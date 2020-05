Total War Elysium : un nouveau jeu de cartes gratuit

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un de plus...

Nouveau jeu de cartes qui s'inspire de la célèbre série de jeux de stratégie Total War, Total War : Elysium est prévu sur mobiles et PC.Le jeu met à l'honneur les plus grands généraux de l'Histoire, de Napoléon à Cao Cao, jusqu'à la chef viking Legertha, chacun avec ses propres compétences et capacités.Le jeu est d'ores et déjà en phase de tests, auxquelles vous pouvez vous inscrire sur le site officiel . Elles sont uniquement disponible sur mobiles. Le jeu sortira d'abord sur Android et iOs avant de débarquer plus tard sur PC.