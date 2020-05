- Mafia 2: Definitive Edition et Mafia 3: Definitive Edition disponibles

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une offre que vous pouvez refuser, cela dit...

Mafia Trilogy permet de s'offrir les trois jeux Mafia en version remastered, appelées "Definitive Edition". Mafia Trilogy sort sur PC, Xbox One et PS4.Alors que le premier jeu Mafia n'est pas attendu avant le 28 août, les deux jeux Mafia 2: Definitive Edition et Mafia 3: Definitive Edition sont d'ores et déjà disponibles. Si vous avez précommandé Mafia Trilogy, quelle que soit la plateforme, vous aurez accès aux deux jeux.Les deux jeux sont proposés avec des graphismes 4K et présentés comme des remakes retravaillés du "sol au plafond"...