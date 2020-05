Catherine: Full Body disponible en précommande

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas mettre sa bite n'importe où...

Catherine: Full Body est désormais disponible en précommande. Le jeu sortira le 7 juillet sur Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu est un mélange d'action-aventure et puzzles, qui joue sur la sensualité et la sexualité (mais est loin d'être aussi coquin qu'il ne voudrait le faire croire).Il raconte l'histoire de Vincent, dont la vie amoureuse est perturbée quand il rencontre Rin, alors qu'il est déjà en couple... un triangle amoureux va débuter alors... qu'il devra payer au plus profond de son être. Chaque nuit, il est pris au piège d'une tour où il devra résoudre des puzzles dans l'espoir de se réveiller le lendemain sans que sa vie ne se soit effondrée.Le jeu sortira avec, en bonus, le DLC "Voix idéale", les personnages supplémentaires, les commentaires bonus et un accessoire, les lunettes à monture de cornes...