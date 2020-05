The Last of Us Part II : 20 minutes de vidéo commentée

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sans spoil, bien épilée

Hier soir, Sony a tenu un "State of Play" sur The Last of Us Part II. L'occasion d'en découvrir plus sur le jeu, avec quelques commentaires de développeur au passage, pour expliquer quelques points de détails sur l'histoire et le gameplay.Sincèrement, pour l'avoir regardé, la vidéo est très bien montée. Suffisamment bien pour ne pas comprendre ce qu'il s'y passe ou ne pas avoir de spoiler en particulier.Donc vous pouvez y aller.De notre côté, on est sur le test. On prend notre temps. On savoure. Et on kiffe. Ça oui, putain, on kiffe. Ah mais on n'a pas le droit de vous le dire, en fait. Donc merci d'effacer ce dernier paragraphe...