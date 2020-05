The Elder Scrolls Online Greymoor est disponible

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mais pas partout

La nouvelle extension de The Elder Scrolls Online, baptisée Greymoor, est désormais disponible sur PC et arrivera la mardi 9 juin sur Xbox One et PS4.Cette nouvelle extension est accompagnée par la mise à jour 26 du jeu.Il s'agit de la deuxième des quatre grosses mises à jour du jeu prévues cette année. Elle entraîne les joueurs en Bordeciel occidental, la patrie enneigée des Nordiques, 900 ans avant les événements de The Elder Scrolls V: Skyrim.Greymoor intègre un tout nouveau système d’Antiquités leur permettant de découvrir les secrets de la mythologie de The Elder Scrolls et de récupérer des récompenses spéciales.Plus de 30 heures de jeu sont ainsi ajoutées.