- The Dark Eye: Book of Heroes dévoile son tuto

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement le 9 juin

The Dark Eye: Book of Heroes est toujours prévu pour le 9 juin prochain, et on l'attend toujours avec une vive impatience. Ce RPG très prometteur est tiré de la célèbre franchise de jeux de rôle L'oeil Noir. Il est développé par le studio Random Potion et édité par Wild River Games.Le jeu proposera une aventure jouable en solo ou en coop, 4 races jouables (les elfes, les demi-elfes, les nains et les humains), 12 professions jouables (comme l'assassin, le mercenaire, le chevalier ou le magicien noir...), fabrication d'armes et d'équipement, progression de personnage, objets rares et légendaires à dénicher...Il se base sur la cinquième édition de l'Oeil Noir.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle vous montre le tuto du jeu.