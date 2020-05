Hardspace: Shipbreaker découpe l'espace

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Va te ferrailleur

Une nouvelle vidéo du jeu Hardspace: Shipbreaker a été mise en ligne. Elle dévoile le gameplay du jeu. Signé Blackbird Interactive, à qui l'on doit Homeworld: Deserts of Kharak et édité par Focus Home Interactive, Hardspace: Shipbreaker est un jeu dans lequel vous allez jouer un ferrailleur de l'espace.Parfaitement.Y'a des mecs qui découpent des voitures sur Terre, et bien dans l'espace, y'a des mecs qui découpent des vaisseaux spatiaux pour faire de la récup. Et c'est ce que va vous proposer de vivre ce jeu.Après, hein, chacun ses passe-temps.Accès anticipé sur PC prévu dès le 16 juin.