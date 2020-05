- Natural Instincts : Entre jeu et documentaire interactif sur les animaux

Publié le Vendredi 29 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On pourra construire un parking sur leur habitat ?

Natural Instinct se veut, plus qu'un jeu, une sorte de simulateur environnemental grâce auquel vus allez découvrir la vie des animaux, leurs besoins pour survivre, qu'il s'agisse d'environnement, de nourriture, d'eau, mais aussi d'évolution d'espèces...Vous allez devoir être leur guide, leur protecteur, vous allez décider de la vie et de la mort de chaque individu. Vous pourrez contrôler les populations des différentes espèces, tenter de maintenir à flot la balance de la chaîne alimentaire, et observer chaque bête dans son milieu naturel. Vous pourrez les envoyer manger, boire, fuir devant un danger, chasser d'autres espèces... c'est vous qui décidez. Et attention à la disparition d'espèces qui pourrait chambouler tout votre écosystème...Le jeu est désormais à la recherche d'un financement, via Kickstarter . Ça a l'air très bien et ils cherchent un petit montant (10 000 € environ). On les aide ?