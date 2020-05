(TEST) Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Miku Mi-culotte ?

Vincent a toujours bien aimé les nanas un peu chelous avec des cheveux colorés et habillées en écolières japonaises. Même s'il n'a pas pu avoir de contact depuis longtemps avec ce genre de demoiselles, non pas parce qu'il est désormais casé et marié, mais juste à cause d'un malentendu parce qu'il pensait qu'elle était majeure et une sévère décision de justice qui en a suivi, il a gardé la fraîcheur de sa passion nipponne.Autant dire que le test de Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix était forcément pour lui.En plus, soyons franc, il a des goûts musicaux de merde.